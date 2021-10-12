Контракт Венгрии с Россией по газу не нарушает законодательство ЕС - Боррель

КИЕВ. 12 октября. УНН. Контракт Венгрии с Газпромом на поставки газа в обход Украины не нарушает законодательство Европейского союза. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает УНН со ссылкой на Reuters.

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“Страны-члены могут заключать двусторонние соглашения. Насколько мне известно, в сделке между Венгрией и „Газпромом“ нет ничего противозаконного, ничего, что противоречило бы европейскому законодательству”, сказал Боррель.

Дополнение

Венгрия подписала долгосрочный контракт с российской компанией “Газпром” на поставку газа в обход Украины.

В Украине заявили, что таким решением удивлены и разочарованы.

МИД Украины сообщил, что инициировал перенос заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества на более поздний срок. Украинская сторона также обратится к Еврокомиссии по предоставлению оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики.

Венгрия жестко отреагировала на критику официального Киева из-за долгосрочного контракта с российской компанией “Газпром”. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина вмешивается во внутренние дела государства.

Стороны обменялись вызовами послов друг друга во внешнеполитические ведомства.