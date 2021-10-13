Стефанчук считает, что в регламенте ВР есть "закорючки", которыми можно пренебрегать

КИЕВ. 13 октября. УНН. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что в регламенте есть “закорючки”, которыми можно пренебречь. Об этом он заявил, комментируя закон об олигархах, передает корреспондент УНН.

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“Мы не будем цепляться за какие-то закорючки в регламенте, а найдем правильное решение вместе, потому что для нас важно, чтобы этот закон заработал. Потому что можно цепляться за нюансы и рассказывать, что это нельзя, и то нельзя, но сегодня это требование времени”, — сказал Стефанчук.

Контекст

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки передал председателю Верховной Рады закон № 5599 об олигархах, однако спикер пока не может его подписать. После голосования, ни изменения в документ внесено не было.

Дополнение

Верховная Рада одобрила законопроект об олигархах 23 сентября. Под крики “Долой диктатуру!” ВР отклонила большинство поправок нардепов к законопроекту об олигархах.

А уже 24 сентября стало известно, что Рада должна переголосовать законопроект из-за правовой коллизии, которая образовалась. Речь о том, что учли одновременно 3-и (396, 398, 406) правки, которые противоречат друг другу.

Позже, однако, в главном комитете заявили, что спорных поправок к законопроекту № 5599 об олигархах не нашли.

В то же время народные избранники подали 12 постановлений — от нардепов от “Европейской солидарности” и “Оппозиционной платформы — за жизнь” — об отмене закона № 5599 об олигархах.