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Сигналов от Москвы по "нормандской" встрече на уровне глав МИД не поступало - Кулеба

Сигналов от Москвы по "нормандской" встрече на уровне глав МИД не поступало - Кулеба

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 13 октября. УНН. Украинская сторона готова к встрече в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел, однако пока никаких сигналов от Москвы не поступало. Об этом во время брифинга в среду заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос корреспондента УНН.

Цитата:

"За этот год уже несколько раз на меня выходили или немецкий коллега, или французский, и спрашивали, готов ли я к встрече в "нормандском формате" на уровне глав МИД. И каждый раз я им сразу, без проволочек, говорил: "готов". Но каждый раз эта встреча не проходила из-за того, что министр Лавров (министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ред.) ее всячески избегает", - сказал министр.

Детали

По его словам, если результатом последнего разговора президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным действительно станет четкое указание от Путина министру иностранных дел Сергею Лаврову принять участие во встрече министров, и он это сделает, а не "снова найдет причину избежать этой встречи", глава МИД Украины будет "готов к этому разговору".

"Поэтому, ждем сигнала из Москвы. Пока никаких сигналов мы не получали. Как только они там определятся, мы будем готовы к такой встрече", - добавил Кулеба.

Контекст

Ранее по итогам телефонного разговора лидеров РФ, Франции и Германии, состоявшегося 11 октября, в Кремле заявили, что стороны договорились провести встречу "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел, чтобы, в том числе, обсудить наличие "предпосылок к возможной организации при целесообразности и нормандского саммита".

Накануне в Кремле заявили, что сроки проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" еще не определены, но такая встреча может помочь в организации саммита наивысшего уровня.

Добавим, что на этой неделе также состоялся разговор лидеров Франции и Германии с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Сергей Лавров, Украина, Нормандский формат, Нормандская четверка, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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