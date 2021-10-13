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Верховная Рада изберет первого вице-спикера 19 октября - Стефанчук

Верховная Рада изберет первого вице-спикера 19 октября - Стефанчук

КИЕВ. 13 октября. УНН. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что первые вопросы, которые хотят рассмотреть в Верховной Раде на следующей неделе — это законопроект о приведении статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции и вопросы, связанные с макрофинансовыми обязательствами. Кроме того, планируется избрать первого вице-спикера 19 октября. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Первые вопросы, которые мы хотим рассмотреть на следующей неделе — это так называемый закон о НАБУ, чтобы привести его в соответствие с Конституцией Украины, это вопросы, которые связаны с нашими макрофинансовыми обязательствами, это вопрос с Национальным банком, это вопрос ресурсного законопроекта № 5600 и это целый ряд других законов, но они должны идти другими, а не основными”, — рассказал Стефанчук.

Детали

По его словам, во вторник Верховная Рада начнет свою работу с продолжения рассмотрения вопроса назначения первого вице-спикера.

“Во вторник мы начнем сразу по продлению этого вопроса. Думаю он займет час-полтора и после этого мы можем получить первого вице-спикера”, — сказал Стефанчук.

Дополнение

На должность первого вице-спикера парламента претендует нардеп от “Европейской солидарности” София Федина и Александр Корниенко от “Слуги народа”.

Напомним, 7 октября Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента. “За” отставку проголосовало 284 нардепа.

8 октября Рада избрала Стефанчук новым спикером.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ, Руслан Стефанчук
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