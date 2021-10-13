Временный мэр Харькова обещал открытость власти, а взамен устроил "слепое" голосования горсовета - эксперт "ЧЕСТНО"

КИЕВ. 13 октября. УНН. Для временного мэра Харькова Игоря Терехова тема “открытости” является просто предвыборным пиаром. Об этом в своем блоге написала представительница движения “ЧЕСТНО” в Харькове Александра Щукина, передает УНН.

О прозрачности работы как приоритет — Терехов заявил еще 6 сентября, напоминает специалист. С течением месяца работа горсовета остается закрытой, добавляет Щукина.

В качестве примера она рассказала, что Харьковский горсовет — единственный в Украине, где в областном центре депутаты не имеют проектов решений даже в день голосования.

“Внеочередная сессия городского совета состоялась 12 октября. Распоряжение о ней обнародовали за сутки.

Никаких проектов решений перед внеочередной сессией не было опубликовано. Даже для самих депутатов — представители Партии Шария, ОПЗЖ и Блока Светличной об этом заявили в самом начале”, — пишет Щукина, добавляя, что заседание депутатских комиссий являются, как правило, закрытым для общества и журналистов.

Так же, это единственный совет, который на запросы Движения “ЧЕСТНО” касательно прогульщиков сессионных заседаний просит заплатить немалые суммы, информирует специалист.

“Также открытость — это общественный бюджет, конкурса на который в 2021 году не было”, — добавляет эксперт.

Открытость — это о наличии наблюдательных советов при коммунальных предприятиях, о публикации полного пакета тендерных документов, внедрение публичных консультаций и эффективного механизма общественного влияния, говорит Щукина.

“Всего этого в городском совете сейчас нету, есть только пустые заявления для пиара перед выборами, которые состоятся 31 октября”, — резюмировала она.

Кстати говоря

Критики считают, что Терехов использует бюджетные деньги и админресурс для личного пиара накануне выборов мэра Харькова, которые состоятся 31 октября.