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Президента Турции вновь ожидают в Киеве в начале следующего года

Президента Турции вновь ожидают в Киеве в начале следующего года

КИЕВ. 13 октября. УНН. В начале следующего года в Киеве должно состояться заседание Стратегического совета Украины и Турции, на котором будут председательствовать президенты двух стран. Об этом на брифинге в среду заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Мы встречались с министром (иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу — ред.) что бы подготовить следующую встречу наших президентов в формате Совета стратегического партнерства. Украина и Турция и в дальнейшем будут укреплять стратегическое партнерство”, — отметил Кулеба.

“Стратегический совет высокого уровня под председательством президентов Украины и Турции состоится в начале следующего года. На этот раз встреча пройдет в Киеве”, — сообщил он.

Детали

Министр отметил, что до конца текущего года пройдет заседание совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран.

Отдельно он сообщил о договоренности провести в декабре 2021 года в Турции заседание “Квадрига”, где будут обсуждаться ключевые военно-политические вопросы нашего взаимодействия.

По словам Кулебы, среди региональных альянсов и новых международных форматов Украине именно “квадрига” с Турцией имеет наиболее ярко выраженное измерение безопасности.

Напомним

В прошлом году стартовали заседания по формуле “Квадрига” — между главами оборонных и внешнеполитических ведомств Украины и Турции.

Источник: УНН
Теги: Украина, Турция, Реджеп Эрдоган
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