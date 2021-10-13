"Хватит жевать сопли. Украинскому народу безразлично, каким был регламент. Ему нужен результат" - Ирина Верещук

КИЕВ. 13 октября. УНН. Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов заявила, что украинскому народу безразличен регламент работы Верховной Рады, главное для него - результат, передает УНН.

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"Мы пришли командой Президента, за его плечами, за его фамилией, но мы должны брать на себя ответственность. Народ нам сказал: "Смотрите, 73% за вас проголосовали. Мы не хотим коалициады, спикериады. Мы не хотим вообще ничего слышать. Мы вас выбрали. И даже беспрецедентно - монобольшинством".

У нас есть возможность, не оглядываясь направо, налево, не искать политической целесообразности, принимать решения. Это беспрецедентно. Это эпохально. Мы обязаны выполнить то, для чего нас сюда поставил украинский народ. А если мы будем заниматься фамилиями, хочу - не хочу, могу - не могу, буду - не буду. Достаточно жевать сопли. Достаточно рассказывать о регламенте. Достаточно рассказывать, что мы чего-то не можем. Знаете, как плохому танцору что-то всегда мешает. Регламент? Давайте поменяем регламент.

Если мы по 16 000 поправок слушаем и 300 только названия, то кто виноват? Нас завтра спросит украинский народ. Более того, он уже сегодня спрашивает: "Что вы сделали?". Им безразлично, каким был регламент. Им нужен результат", - резюмировала нардеп.