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"Терехов мэр – это страшный сон": кандидат в мэры Харькова Маринин

"Терехов мэр – это страшный сон": кандидат в мэры Харькова Маринин

Дмитрий Маринин

КИЕВ. 13 октября. УНН. Экс-депутат Харьковского совета и кандидат в мэры Харькова Дмитрий Маринин рассказал, что ожидает город в случае избрания Игоря Терехова полноценным мэром, передает УНН.

В первую очередь он обращает внимание на убыточность коммунальных предприятий, которая уже достигла, по его словам, 3-5 млрд грн.

“Я, конечно, даже не хотел бы представлять тот страшный сон, если вдруг Терехов будет мэром города”, — отмечает Маринин.

Свои опасения он поясняет несамостоятельностью, на его взгляд, Терехова и подконтрольностью различным кланам.

Маринин добавляет, что разруха настигнет и медицинские учреждения, на которые Терехову “наплевать”.

“Развитие медицины для Терехова не выгодно, потому что у него есть свои частные в городе „ОН Клиник“, связанные с ним. Поэтому ему выгоднее развивать свой частный бизнес, на котором он зарабатывает деньги. Я думаю, что он никогда не будет заниматься медициной”, — пояснил Маринин.

К слову

Ранее журналистское расследование указало на то, что уничтожение городских медучреждений Харькова выгодно сети частных клиник Терехова, которые записаны на его жен, бывших и нынешних. Речь о сеть “ОН Клиник”. На сегодняшний момент она включает в себя 12 учреждений, 4 медицинских центров и 8 лабораторий. Большинство из них появились в городе после 2020 года, когда власть перешла к Игорю Терехову.

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31 октября харьковчане будут избирать нового мэра.

Источник: УНН
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