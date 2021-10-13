Путин заявил, что в случае увеличения транзита газа через Украину - "труба просто лопнет"

КИЕВ. 13 октября. УНН. Владимир Путин заявил, что Россия отправляет в Европу столько газа, сколько просят партнеры. Однако увеличивать транзит через Украину “опасно”, так как якобы “износ трубы там составляет 80%” и она может “лопнуть”, пишет УНН со ссылкой на его выступление на пленарном заседании форума “Российская энергетическая неделя” который сейчас проходит в российской столице.

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“Я вам уже сказал, что изношенность газотранспортной системы Украины составляет, ну, по разным подсчетам, где-то 80-85%. Для того, чтобы сохранять или тем более увеличивать, а мы и так увеличиваем сегодня, несмотря ни на что, несмотря на наши политические разногласия, на 10% в этом году увеличен объем прокачки сверх наших контрактных обязательств”, — сказал президент.

По словам Путина, “Газпром” уже увеличил поставки газа в Европу на 10%, а в целом РФ — на 15%. При этом президент заявил, что “Газпром” заинтересован в долгосрочных контрактах с ЕС, хотя теряет в цене относительно цен на спотовом рынке.

“Там больше увеличивать-то нельзя. Нам все намекают: увеличьте еще поставки через Украину. Опасно увеличивать. Там десятилетиями не ремонтировалась ГТС. Там, может быть, если давление увеличишь, она лопнет вообще. Европа совсем лишится этого маршрута”, — решил заявить он.

Утверждения же, что РФ строила трубопроводы “Северный поток-1”, “Северный поток-2” и “Турецкий поток”, чтобы обойти Украину президент назвал “чушью уровня сапоги всмятку”.

О росте цен на газ

По словам Путина, после прошлой зимы многие европейские страны не стали восполнять запасы газа перед новым сезоном, понадеялись на спотовые поставки и тем самым ускорили рост цен.

“Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. И не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят и как пытаются делать некоторые наши партнеры”, — сказал он. По его словам, европейские страны якобы “просто прикрывают свои собственные ошибки”.

Ранее

О необходимости сохранения газового транзита через Украину упоминала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе саммита в Киеве. Она также заметила, что переход Украины на “зеленую” энергетику избавит страну от необходимости закупать газ.

При этом глава Кремля 6 октября заявил, что Россия в 2021 году “превысит свои контрактные обязательства по прокачке газа через Украину”.

“Кстати говоря, мы видим всякие спекуляции на тему газотранспортной системы Украины, о поставках через неё. Хотел бы здесь тоже отметить, наши контрактные обязательства по поставкам через ГТС Украины — 40 миллиардов кубических метров газа в год. За девять месяцев текущего года „Газпром“ увеличил эти поставки, эту прокачку точнее, через транспортную систему Украины более чем на восемь процентов”, — сказал президент России на совещании по вопросам энергетики.

Путин добавил, что якобы: “можно с уверенностью сказать, что мы превысим свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины”.