Спрятаться не получится даже в Африке: Украина уже подняла перед Кабо-Верде вопрос преступлений Поклонской

КИЕВ. 13 октября. УНН. Украинская сторона уже подняла перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности экс-"прокурора" аннексированного Россией Крыма Натальи Поклонской. Об этом в комментарии УНН сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Детали

В МИД в связи с назначением Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде напомнили, что бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства.

Кроме того, она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии.

Цитата:

"Спрятаться не получится даже в Африке. МИД Украины уже поднял перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности гражданки Поклонской", - сообщил представитель дипведомства.

Контекст

13 октября президент России Владимир Путин назначил Поклонскую "послом" в Кабо-Верде.

Кабо-Верде - это небольшое государство, расположенное на вулканическом архипелаге в нескольких сотнях километров от северо-западного побережья Африки.

Напомним, Наталье Поклонской, которая после российской аннексии Крыма возглавила подконтрольную Кремлю "прокуратуру Крыма", а позже стала депутатом Госдумы, прокуратура АРК объявила два подозрения по нескольким статьям. Вместе с тем, Поклонская фигурирует в ряде расследований, по которым подозрения ей не предъявлялись.