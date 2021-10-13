Верещук прокомментировала возможность стать министром обороны: кто-то должен это делать

КИЕВ. 13 октября. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов рассказала о предстоящих целях занять пост министра обороны, передает УНН.

Во фракции уже обсуждали ее кандидатуру на эту должность. Верещук надеется — если будет воля главнокомандующей, коллеги ее поддержат.

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“У меня нету „хочу“ или „не хочу“. Мы пришли за плечами президента, но должны брать на себя ответственность... У меня есть высшее военное образование, у меня муж военный, я служила в армии, один из сыновей военный лейтенант. Поэтому я хорошо знаю, куда я иду, и понимаю, какой риск для меня это составит и репутационный и политический, но кто-то должен это делать”, — высказалась она.