Коломойский берет под контроль партию "Удар" Кличко - политолог

КИЕВ. 13 октября. УНН. Украинский олигарх Игорь Коломойский и Киевский городской председатель Виталий Кличко создают политический союз с перспективой сотрудничества на следующих парламентских выборах. Об этом заявил политолог Владимир Цыбулько, передает УНН.

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"Кличко сдает "Удар" под контроль Коломойского рассчитывает на союзничество с Коломойским", - написал эксперт на своей странице в Facebook.

По мнению политолога, Кличко, благодаря партнерству с Коломойским и его представителями в партии "Слуга народа", рассчитывает, во-первых, "защититься от постоянного террора Банковой", связанного с уголовным расследованием относительно злоупотреблений столичной власти, а, во-вторых планирует кампанию следующих выборов в Верховную Раду.

"Похоже, что Кличко готовит на новые парламентские выборы снова киевский сценарий, когда накануне самой кампании все политически активное население будет знать об определенном намерении создавать коалицию именно со "Слугой народа", а не с "ЕС" или "Батькивщиной". Возможно, такое намерение обусловлено желанием подобрать голоса "слуг", - написал Цыбулько.

Добавим

Как писал ряд украинских СМИ, 11 октября бывший народный депутат Андрей Денисенко сообщил, что руководителем штаба партии "Удар" Виталия Кличко в Днепропетровской области назначили давнего соратника Коломойского, экс-голову облсовета Святослава Олийныка, а городского штаба - народного депутата из "Слуги народа" Кирилла Нестеренко, который также входит в приближенный круг лиц олигарха. Денисенко также добавил, что Запорожскую областную организацию партии Кличко возглавил "ставленник другой приватовской ветви" Эдуард Гугнин.

В комментарии СМИ председатель исполнительного комитета партии "Удар" Артур Палатный не стал опровергать эту информацию и заявил, что их политсила "открыта для сотрудничества со всеми конструктивными силами в различных регионах нашей страны".

Напомним, что 5 марта 2021 года США ввели визовые санкции против украинского олигарха Коломойского.

В Государственном департаменте США объяснили, что как руководитель Днепропетровской области с 2014 по 2015 год Коломойский был причастен к коррупционным действиям, что подрывали верховенство права и веру украинской общественности в демократические институты и общественные процессы, включая использование его политического влияния и властных полномочий для личной выгоды.

Кроме того, 3 октября 2021 года были обнародованы документы журналистского расследования PandoraPapers, что частично подтвердили схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского оффшорным фирмам президента Владимира Зеленского и его окружения.