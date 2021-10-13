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Избрание руководителя АРМА: комиссия перенесла заседание на 18 октября

Избрание руководителя АРМА: комиссия перенесла заседание на 18 октября

КИЕВ. 13 октября. УНН. Комиссия по отбору председателя Агентства по розыску и менеджменту активов перенесли на понедельник, 18 октября из-за отсутствия единого мнения относительно некоторых положений предложенного регламента. Соответствующее решение приняли на заседании комиссии, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Комиссия единогласно проголосовала о переносе заседания по отбору председателя АРМА на понедельник (18 октября) в 18:00", - отметил председатель комиссии по отбору Иван Лещина.

Детали

Причиной переноса заседания является то, что сейчас в комиссии нет единого мнения относительно некоторых положений предложенного регламента и порядка. Решение поддержали все 6 членов комиссии, которые присутствовали.

Контекст

29 июля временно исполняющего обязанности председателя АРМА, его заместителя и начальника управления отстранили от должностей и поместили под домашний арест в рамках уголовного производства, расследуемого ГБР, им сообщили о подозрении в присвоении более 400 000 долларов.

4 августа Кабинет министров назначил и.о. председателя АРМА Дмитрия Жоравовича.

9 сентября народные депутаты определили трех представителей Верховной Рады в состав конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность председателя АРМА.

Представителями ВР в конкурсной комиссии определено адвоката, советника генерального директора ГК "Укроборонпром" Юрия Кискина, голову адвокатского объединения "Вернидубов и партнеры" Сергея Вернидубова и управляющего партнера адвокатского объединения "Конвента Лиґал" Михаила Иваненко.

Предполагается выведение из состава комиссии Дарьи Каленюк, Ярослава Юрчишина, Глеба Каневского.

Источник: УНН
Теги: Украина, АРМА
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