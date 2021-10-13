В Украине упростят закупку инновационных препаратов. Президент подписал закон

КИЕВ. 13 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон "О публичных закупках", таким образом упростив доступ к инновационным препаратам и медицинским технологиям. Об этом сообщает Офис Президента, передает УНН.

Цитата

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и других законов Украины относительно закупок лекарственных средств по договорам управляемого доступа" № 1756-ІХ, который Верховная Рада приняла 21 сентября текущего года", - информируют в Офисе президента.

Детали

Отмечается, что закон призван упростить доступ пациентов к инновационным препаратам и медицинским технологиям.

Согласно документу, действие закона "О публичных закупках" до 31 декабря 2023 года не распространяется на случаи, когда по договорам управляемого доступа проводятся закупки оригинальных (инновационных) лекарственных препаратов.

Закон также устанавливает требования к информации о лекарствах, публикуемой в электронной системе закупок. Она должна содержать:

международное непатентованное название (при наличии);

торговое название;

форму выпуска;

дозирование лекарственного средства, в отношении которого заключен такой договор;

Предполагается, что перечень лекарственных средств, закупаемых по договорам управляемого доступа, утверждает Кабинет Министров Украины. При этом для определения целесообразности заключения договора управляемого доступа осуществляется государственная оценка медицинских технологий относительно лекарственного средства, которое может поставляться в соответствии с таким договором.

Напомним

В сентябре Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 4662 относительно обеспечения возможности закупок лекарственных средств по договорам управляемого доступа.



В июле Зеленский подписал закон № 1599-ІХ по упрощению закупок товаров и услуг, необходимых для противодействия COVID-19.