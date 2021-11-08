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В Харькове из-за сообщения о угрозе взрыва аэропорта эвакуировали сотню человек

В Харькове из-за сообщения о угрозе взрыва аэропорта эвакуировали сотню человек

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В полицию поступило сообщение о “заминировании” харьковского аэропорта. Полицейские эвакуировали 140 граждан. Взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Харьковской области.

“Сообщение об угрозе взрыва в аэропорту Харькова поступило на электронную почту полиции утром 8 ноября”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по адресу выехали правоохранители и специалисты взрывотехнического управления.

“Полицейские эвакуировали 140 граждан и осмотрели около 5000 квадратных метров помещений и 2000 квадратных метров прилегающей территории. Никаких взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили”, — отмечается в сообщении.

В полиции сообщают, что решается вопрос об открытии уголовного производства. Принимаются меры по установлению личности и задержанию правонарушителя, который сделал ложное сообщение.

Дополнение

6 ноября правоохранители проверяли аэропорт “Борисполь” из-за сообщения о минировании.

Напомним, Верховная Рада Украины в начале марта текущего года ужесточила наказание для так называемых “псевдоминеров”.

Источник: УНН
Теги: Украина, полиция, Харьков и Харьковская область
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