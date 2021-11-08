Польские пограничники отбили первую попытку прорыва границы мигрантами. Опубликованы видео

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Ситуация на польско-беларуской границе остается напряженной, но контролируемой. Ранее сегодня большая группа нелегальных мигрантов попыталась прорваться на территорию страны, сообщают польские пограничники и МВД страны, пишет УНН.

Цитата:

“Польские службы предотвратили попытку мигрантов прорваться на польскую сторону к югу от пограничного перехода в Кузнице. Ситуация под контролем”, — сказано в сообщении МВД Польши.

Детали

Пограничники страны также опубликовали видео ситуации на границе. Помимо пограничников на нем видно большую толпу мигрантов, а также дым прямо перед границей.

Также ранее министерством обороны страны было опубликовано видео группы мигрантов, находившейся в окрестностях Кузницы, с воздуха.

Что было ранее

Ранее сегодня, 8 ноября, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами.

Добавим

В конце мая белорусский правитель Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза.

В начале июля в Литве объявили режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Впоследствии аналогичный режим на границе с Беларусью ввели Латвия и Польша.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства.

По данным журналистского расследования, власти Беларуси помогали мигрантам из Ирака попасть в Литву и другие страны Евросоюза через белорусскую госкомпанию.

PILNE | Polskie służby udaremniły próbę siłowego przedarcia się na polską stronę przez migrantów na południe od przejścia granicznego w Kuźnicy. Sytuacja została opanowana. pic.twitter.com/iJNvufd524 — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 8, 2021

PSG Kuźnica:

Kolejne liczne grupy migrantów podprowadzane są przez białoruskie służby do linii granicy . Migranci podejmują pierwsze próby siłowego forsowania granicy. Jesteśmy na miejscu @Straz_Graniczna, @PolskaPolicja ,@MON_GOV_PL #TrzymamyStraz pic.twitter.com/AM334Q1SiB — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 8, 2021