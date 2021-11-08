КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сегодня бывший президент Грузии Михаил Саакашвили причастился и исповедовался в тюрьме, в которой голодает уже 39-й день. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Новости-Грузия.

Детали

"Я был в тюрьме, посетил третьего президента Грузии. Он принял святое причастие. Я причастил его кровью и плотью Христовой — крошками хлеба, смоченными в вине", — сообщил митрополит Николоз Пачуашвили.

Священник сравнил голодовку Саакашвили с постом.

"Он исповедовался достойно. Людям трудно соблюдать пост и вот так "всухую" держать пост 40 дней, исповедоваться и причаститься, это очень большое достижение. Для политиков это была голодовка, а для меня — пост", — добавил митрополит.

По его словам, экс-президент сам передал патриархии, что хочет причаститься. Ритуал был проведен с благословения патриарха. Кроме того, этот день священнослужитель назвал историческим.

"Это исторический день — о нем (Саакашвили) часто говорят, что он должен покаяться. Покаяние с точки зрения христианства это действие. Это не крокодильи слезы и не поддельное признание для того, чтобы человек спасся от тюрьмы", — отметил Николоз Пачуашвили.

Напомним

Михаил Саакашвили отказывается от еды уже 39-й день после того, как 1 октября его задержали в Тбилиси. 20 октября генпрокуратура Грузии официально предъявила обвинение Саакашвили в связи с незаконным пересечением границы.

Бывший президент Грузии считает себя политзаключенным и сразу после помещения в тюрьму в знак протеста объявил голодовку.

4 ноября из письма Саакашвили, которое он передал из тюрьмы своим сторонникам, стало известно, что политик находится в критическом состоянии, а его анализы неудовлетворительные. Кроме того, бывший грузинский лидер за время голодовки похудел на 20 кг.

Регулярно у Руставской тюрьмы и других городов Грузии проводят митинги с требованием госпитализации Саакашвили в частную больницу. На поддержку президента голодовку объявили несколько человек, среди которых депутат парламента Грузии.

Добавим, что в Грузии Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, разгроме телекомпании “Имеди” и растрате средств из госбюджета.