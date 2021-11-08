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Поддерживаемое Ираном ополчение, стоит за нападением на иракского премьер-министра - СМИ

Поддерживаемое Ираном ополчение, стоит за нападением на иракского премьер-министра - СМИ

Мустафа аль-Кадими

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Атака беспилотника, нацеленная на премьер-министра Ирака в воскресенье, была совершена группой ополченцев, которst поддерживаются Ираном, заявили иракские службы безопасности и источники, близкие к ополченцам. Об этом информирует УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Детали

Источники Reuters заявили, что беспилотные летательные аппараты и взрывчатые вещества, которые использовались во время нападения, были сделаны в Иране.

Два иракские сотрудники службы безопасности и три источника, близкие к группам ополченцев, которые Иран поддерживал в Ираке, заявили, что нападение было совершено одной из групп - "Катаиб Хезболла" или "Асаиб Ахль аль-Хак".

Ни одна группа не взяла на себя ответственность за атаку.

Добавим

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими остался невредимым в результате нападения на его резиденцию в Багдаде, которое было совершено с использованием дронов, заряженных взрывчаткой.

Нападение на премьера усилило напряженность в Ираке через несколько недель после общих выборов, которые оспариваются поддерживаемыми Ираном ополченцами, включая "Катаиб Хезболла" и "Асаиб".

Политические партии, представляющие в парламенте военизированные формирования, связанные с Ираном, потерпели сокрушительное поражение на выборах 10 октября, потеряв места, которые они контролировали в течение нескольких лет.

Источник: УНН
Теги: Премьер-министр, Иран, Ирак
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