Заставляют целый день стоять и не оказывают медпомощи: в каких условиях удерживают в РФ крымчанина Приходько

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Осужденный в России крымчанин, проукраинский активист Олег Приходько не получает медицинской помощи и необходимые лекарства, которые присылают ему родственники. Об этом в своем Telegram сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

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“РФ продолжает нарушать основополагающие права незаконно осужденного гражданина Украины, крымчанина Олега Приходько на медицинскую помощь и связь с внешним миром. Украинский политзаключенный, который уже три месяца отбывает незаконное наказание в ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области (Владимирский централ), ни разу не получил медицинской помощи и необходимые лекарства, которые отправляют ему родственники”, — написала Денисова.

Детали

По ее словам, Приходько имеет хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, а также глубокое стойкое двустороннее нарушение слуха и зрения, руководство исправительного учреждения не обеспечивает право на получение надлежащей медицинской помощи, что предусмотрено пунктом 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30.08.1955, одобренных Экономическим и Социальным советом ООН.

Кроме того, украинский политзаключенный удерживается свыше трех месяцев в одиночной камере и вынужден проводить весь день на ногах, так как лежать ему разрешают только во время отбоя.

Администрация тюрьмы нарушает право на связь с внешним миром, ведь за время пребывания Олега во Владимирском централе, он не получил ни одного письма от родных. Его корреспонденция тоже не попадает к родственникам, хотя он им пишет ежедневно. Олег Приходько лишен личных вещей, в которых содержатся номера телефонов родных и близких, поэтому он может написать заявление на звонок.

“Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием защитить права граждан Украины, а именно содействовать оказанию необходимой медицинской помощи и обеспечить право на связь с внешним миром, которое гарантировано пунктом 37 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными”, — заявила Денисова.

“Призываю международное сообщество объединить усилия и усилить давление на страну-агрессора, чтобы как можно скорее вернуть домой всех пленников Кремля и прекратить преследование мирных жителей украинского полуострова Крым”, — отметила омбудсмен.

Дополнение

Олега Приходько задержали 10 октября 2019 года. Российская Федеральная служба безопасности обвинила его в подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.



16 января стало известно, что Приходько выдвинули новое обвинение в “незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств”.

А 5 февраля в адвокат Назим Шейхмамбетов сообщил, что Олега Приходько также обвинили в планировании взрыва в здании генерального консульства России во Львове.

Прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное производство по статье “Незаконное лишение свободы” из-за ареста активиста в оккупированном Крыму. Олега Приходько приговорили к 5 годам колонии строгого режима и уплате штрафа в размере 110 тыс. рублей.