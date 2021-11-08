Грипп и ОРВИ в Киеве: за неделю госпитализировали более 2 тыс. человек

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В столице за 44-ю неделю 2021 года зарегистрировано 20 698 больных гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные КГГА.

Детали

Уровень заболеваемости в Киеве ниже эпидемического порога на 12,5%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 698,7.

В целом в столице по сравнению с прошлой неделей зафиксировано снижение заболеваемости на 5,8% как среди взрослого, так и среди детского населения. Детей заболело — 6494 (снижение на 13,9%), взрослых — 14 204 (снижение на 1,6%).

Среди заболевших дети составляют 31,4%, а на предыдущей неделе — 34,3%. Из них 45,7% — дети школьного возраста. В частности, зарегистрирован 2971 случай.

В больницы в течение последней недели госпитализировано 2342 человека, из них 201 ребенок.

Напомним

В Киеве за прошедшие сутки выявили 606 больных коронавирусом, 47 человек умерли.