Ситуация с госпитализацией 7-летней воспитанницы дома семейного типа: открыто два производства

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Полиция расследует два уголовных производства по делу о госпитализации 7-летней девочки с признаками избиения из дома семейного типа в Харьковской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Харьковской области.

Цитата

“По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы. Также открыто уголовное производство по ч. 2 Ст. 367 (Служебная халатность) УК украины, санкция которой предусматривает от 2 до 5 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что следователями назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены врачи, сотрудники социальных служб, учитель.

Дополнение

В Харьковской области 7-летнюю девочку из дома семейного типа госпитализировали с признаками избиения. Физическое насилие к ребенку совершено отцом-воспитателем как наказание за поврежденную книгу.

По информации полиции установлено, что с ноября в 21:50 в отдел полиции поступило сообщение из больницы о доставлении 7-летней девочки с телесными повреждениями.

Со слов отца, ребенок получил телесные повреждения от падения с лестницы.

Кроме пострадавшего ребенка, в ДДСТ, который функционирует на территории Дергачевского района Харьковской области, воспитываются еще 7 детей.

Восьмерых воспитанников детского дома семейного типа временно поместили в детскую больницу.