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Полицейский вертолет доставил во Львов 20-летнюю девушку с подозрением на инсульт

Полицейский вертолет доставил во Львов 20-летнюю девушку с подозрением на инсульт

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сегодня, 8 ноября, вертолет МВД Airbus Helicopters Н-145 доставил пациентку с острым нарушением мозгового кровообращения из Стрыя во Львовскую областную клиническую больницу для дальнейшего обследования и лечения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальную полицию.

Детали

В спасательной миссии приняли участие специалисты Центра авиационного обеспечения Национальной полиции Украины и Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Напомним, что аэромедицинская эвакуация, осуществляемая в рамках совместного проекта МВД и Министерством здравоохранения Украины, продолжается во Львовской области уже более месяца. За это время вертолет Национальной полиции Airbus Helicopters Н-145 совершил почти тридцать спасательных миссий.

В полиции пожелали пациентке скорейшего выздоровления.

Добавим

В Украине реализуется совместная программа МВД и Минздрава по развитию сети медико-спасательной авиации для помощи гражданам, которые требуют неотложной медицинской помощи и которые проживают в отдаленных населенных пунктах.

Используются вертолеты Н145 компании Airbus Helicopters, оборудованные для выполнения эвакуационных и санитарных нужд.

Как сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, в следующие три года планируется создать соответствующие авиабазы для эффективной работы медико-спасательной авиации в разных регионах Украины. Сейчас проект уже нашел свою реализацию во Львовской области.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, вертолет
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