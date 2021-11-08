По меньшей мере 18 человек погибли в результате обрушения золотого рудника в Нигере

КИЕВ. 8 ноября. УНН. По меньшей мере 18 человек погибли в результате обрушения золотого рудника на юге Нигера, недалеко от границы с Нигерией. Об этом пишет УНН со ссылкой на Agence France Presse.

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"Предварительное количество погибших составляет 18 человек, которых мы похоронили сегодня утром", - сказал мэр района Дан-Исса Адаму Герау, о катастрофе, добавив, что среди раненых были граждане Нигерии. - Еще семь человек были госпитализированы с травмами".

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По его словам, трагедия произошла в результате обрушения скважин на руднике Гарин-Лиман.

"Спасательные работы все еще продолжаются, на дне ям могут остаться трупы", - сообщил местный источник.

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Рудники Гарин-Лиман были обнаружены лишь несколько месяцев назад, но с тех пор в этот район направились тысячи горняков.

На протяжении десятилетий золотые рудники Нигера привлекали старателей, особенно в западном регионе Тиллабери, который сейчас является местом смертоносных атак джихадистов, и на севере, недалеко от ливийской границы.

По словам властей, аварии на этих объектах часты из-за нестабильности грунта и устаревших методов, которые применяют горняки.

Несколько золотых рудников были закрыты в 2017 году в рамках усилий правительства по модернизации отрасли.

С 2004 года в Нигере есть только один промышленный рудник в Самире в регионе Тиллабери.