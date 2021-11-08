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Новости: УНН-Одесса
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Чемпион Украины по боксу погиб под колесами трамвая в Одеесе

Чемпион Украины по боксу погиб под колесами трамвая в Одеесе

КИЕВ. 8 ноября. УНН. 26-летний боксер Иван Соловьев погиб под колесами трамвая в Одессе 7 ноября вечером. Как сообщили ранее в КП “Одесгорэлектротранс”, мужчина попытался пересечь трамвайные пути в неустановленном для этого месте.

Детали

В результате столкновения с проходившим трамваем парень получил несовместимые с жизнью травмы и погиб.

В Федерации бокса в Одесской области сообщили, что Соловьев — мастер спорта, финалист Кубка Украины 2015 г., чемпион Украины (до 22-х лет) 2013 г. Провел 224 боя, в 172 из них одержал победу.

Источник: УНН
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