Дело ЧВК: суд продлил арест Семенченко еще на два месяца

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Соломенский районный суд Киева продлил бывшему народному депутату Семену Семенченко, которого подозревают в создании на территории Украины незаконного вооруженного формирования, меру пресечения в виде содержания под стражей до 1 января. Об этом журналисту УНН сообщил его адвокат Влад Добош.

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"Арест продлили до 1 января 2022 года", - сообщил адвокат.

Дополнение

25 марта 2021 года бывшему народному депутату Семену Семенченко вручили уведомление о подозрении. В СБУ сообщали, что Семенченко инкриминируют создание на территории Украины незаконного вооруженного формирования.

Так, отмечалось, что Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством вооруженного военизированного формирования, так называемой “частной военной компании”. По данным пресс-службы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой общественности, как”внештатный агент НАБУ".

Суд после этого отправил Семенченко под стражу.