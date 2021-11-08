Слушания по MH17 продолжатся в декабре: чего ждать

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Заседания суда по делу о сбитии самолета рейса МН17 в небе над Донбассом в 2014 году продолжатся через месяц, 8 декабря. Об этом заявил сегодня председательствующий судья Хендрик Стейнхейс, передает УНН.

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“Судебный процесс приостановлен до 10:00 среды 8 декабря 2021 года. И это касается дела Пулатова, а также дела Гиркина, Дубинского и Харченко”, — сказал судья.

Детали

Добавим, что на слушаниях в декабре ожидается выступление стороны обвинения. Также ранее сообщалось, что 8 декабря запланировано обсудить вопрос компенсаций жертвам трагедии.

Ранее сегодня слово взяли родственники жертв катастрофы, которые не смогли выступить в суде ранее.

Как заявил глава фонда жертв катастрофы (Stichting Vliegramp MH17) Пит Плуг, близкие жертв хотят знать, кто несет ответственность за сбивание самолета, от рядового и, возможно, до Кремля.

Дело MH17

17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

24 мая 2018 года Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой “Бук”, принадлежащего 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации.

В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта прошлого года. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбивании самолета рейса MH17. Подозреваемые — трое граждан России и один — Украины — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний.