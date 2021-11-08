Колоректальный рак зависит от потребления красного мяса - исследование

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Даже умеренное потребление красного мяса может увеличить риск развития рака кишечника. К такому выводу пришли американские ученые, передает УНН со ссылкой на International Journal of Epidemiology.

Исследование длилось почти 6 лет. За это время специалисты зафиксировали 2 тыс. 609 случаев колоректального рака (злокачественная опухоль, которая локализуется в эпителии сигмовидного (толстого) кишечника и прямой кишки, — ред.).

Ученые исследовали пищевые привычки людей. Они разделили исследуемых на две группы: тех, кто потребляет 76 г красного мяса в день, и тех, кто потребляет 21 г красного мяса в день. В итоге, первая группа была подвержена развитию колоректального рака на 20% больше, чем вторая.

“Даже умеренное потребление красного мяса может увеличить риск развития рака. В то же время, рыба, птица, сыр, фрукты, овощи, чай или кофе не связаны с риском развития колоректального рака”, — говорится в сообщении.

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Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса до 500 грамм в неделю.

Всемирная организация здравоохранения, между тем, сообщает о данных, устанавливающих связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.

Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.