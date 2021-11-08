Больница. куда переместили Саакашвили, имеет необходимое медицинское оборудование - омбудсмен

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Тюремная больница Глдани, куда перевезли экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, обустроена всем необходимым медицинским оборудованием. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.

Денисова подтвердила, что Саакашвили доставили в тюремную больницу Глдани.

Цитата

"Согласно конвенциям защиты прав человека и основных свобод, надо спрашивать человека о том когда ему нужна такая медицинская помощь. Но на сегодня мы не знаем в каком состоянии был Михаил, когда принималось решение о перевозке. У меня есть информация, которая еще не подтверждена официально, что та больница в которую перевезли Саакашвили она обустроена всем необходимым медицинским оборудованием и там есть все необходимые врачи", - рассказала Денисова.

Детали

Она напомнила, что Саакашвили голодает уже 39 дней.

"Что касается его состояния здоровья, то безусловно на 39 день говорить о том, какое у него самочувствие очень тяжело. Когда мы общались с адвокатами, врачами, и омбудсменом Грузии и представителями омбудсмена, которые посетили Саакашвили, то они говорили, что очень плохое состояние, созвали консилиум врачей и консилиум признал, что у него очень плохое состояние, и он нуждается в срочной медицинской помощи. Поэтому и вертолетом его и вывезли", - сказала Денисова.

Она добавила, что в Грузии врач самостоятельно может принять решение о принудительном кормлении.

Дополнения

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили доставили в тюремную больницу Глдани. Информация подтверждена пенитенциарной службой страны.

Контекст

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщалось, что он незаконно пересек границу страны.

Бывший грузинский лидер голодает уже 39-й день в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.

4 ноября из письма Саакашвили, которое он передал из тюрьмы своим сторонникам, стало известно, что политик находится в критическом состоянии, а его анализы неудовлетворительны.

Также отмечалось, что бывший грузинский лидер похудел на 20 кг за время голодовки.

Напомним также, что 20 октября генпрокуратура Грузии официально предъявила обвинение Саакашвили в связи с незаконным пересечением границы. Местное телевидение распространило кадры, на которых политик скрывается в вентиляционном отсеке грузовика для перевозки молочных продуктов.

29 октября в Грузии возбудили уголовное дело по подозрению в заговоре с целью насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти. Отмечалось, что отдельные лица планировали перекрывать дороги, чтобы помешать этапированию Саакашвили в другое тюремное учреждение или в тюремную больницу, тем самым создав неконтролируемую ситуацию и хаос.

Экс-президент также заочно осужден в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — до шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании “Имеди” и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.