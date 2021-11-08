Польша ожидает активизации атак на границе в ближайшие часы, Дуда может созвать Совбез республики

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Польша ожидает активизации атак нелегальных мигрантов на границе с Беларусью в ближайшие часы. Об этом по итогам встречи с президентом Анжеем Дудой и главами силовых ведомств заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, которого цитирует пресс-служба канцелярии президента, пишет УНН.

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“Мы ожидаем активизации атак на границе в ближайшие часы. Президент рассматривает возможность созыва Совета национальной безопасности”, — сообщил Солох.

Детали

По его словам, во время встречи, которая состоялась ранее, обсуждались шаги, которые необходимо предпринять в связи с ситуацией на границе. “Президент наладит дальнейшие контакты с союзниками из ЕС и НАТО”, — отметил глава Бюро нацбезопасности. Таже с его слов в связи с ситуацией Дуда решил перенести свой визит в Словакию.

Контекст

Ранее сегодня министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами.

Отметим, что большая группа нелегальных мигрантов однажды сегодня уже попыталась прорваться на территорию страны.

Добавим

В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза.

В начале июля в Литве объявили режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Впоследствии аналогичный режим на границе с Беларусью ввели Латвия и Польша.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства.

По данным журналистского расследования, власти Беларуси помогали мигрантам из Ирака попасть в Литву и другие страны Евросоюза через белорусскую госкомпанию.