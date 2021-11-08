В институте Шалимова рассказали, кто является подходящим донором органов для трансплантации

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Для определения возможности проведения трансплантации органа от живого родственного донора необходимо пройти тест на иммунологическую совместимость между потенциальным донором/донорами и реципиентом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальный Институт хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова.

Цитата

“Для определения возможности проведения трансплантации органа от живого родственного донора необходимо пройти тест кросс-матч (тест на иммунологическую совместимость) между потенциальным донором/донорами и реципиентом”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что прежде чем выполнить трансплантацию органа от живого родственного донора (при отрицательном результате теста кросс-матч), потенциальному донору проводится комплексное обследование с целью оценки состояния его здоровья. Лишь при отсутствии медицинских противопоказаний возможна операция забора донорского органа (почка или часть печени). После операции необходим реабилитационный период (от 3 до 6 месяцев), после чего жизнь донора не будет отличаться от дооперационной.

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В Институте сообщили, что из возможных вариантов семейной трансплантации есть трансплантация от АВ0-несовместимого донора и перекрестное донорство.

В институте отметили, что создание системы ЕГИСТ предусматривает объединение всех листов ожидания отдельных лечебных учреждений в единый общегосударственный реестр.

“ЕГИСТ - это информационная база, в которую вносятся данные о донорах и пациентах. Предоставить согласие на донорство сможет совершеннолетнее дееспособное лицо при получении удостоверения водителя, в Центре предоставления административных услуг, у семейного врача или с помощью электронной цифровой подписи. Работа с данными происходит полуавтоматически, ее осуществляет трансплант-координатор и, в случае смерти потенциального донора, трансплант-координатор проверяет наличие разрешения на донорство в реестре. Если нет согласия, но при этом нет и отказа, органы все равно могут трансплантировать другим лицам, но только с согласия родственников”, — рассказали в Институте.

Кроме того, сообщается, что законодательством Украины запрещено выполнение трансплантаций органов не от родственников. Это приравнивается к торговле людьми и органами и влечет за собой уголовную ответственность для всех участников процесса (лицо, которое продает орган, реципиент и медицинский персонал, который задействован в данной схеме).

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В Институте отметили, что для постановки в лист ожидания на трансплантацию органа существует единый порядок независимо от места проживания.

"Дать согласие на посмертное донорство прижизненно можно двумя способами. Первый - трансплант-координатору, который имеет доступ к ЕГИСТ. Трансплант-координаторы должны быть в приемных отделениях опорных больниц”, — говорится в сообщении.

Второй способ (тестируется) — самостоятельно через приложение “Дія”. С апреля 2021 года в приложении начал функционировать Кабинет гражданина. Вскоре там можно будет оставить свое заявление на посмертное донорство, засвидетельствовав его квалифицированной электронной подписью.

Дополнение

С начала года в Украине было пересажено около 36 почек и 2 сердца.

В Украине в 2021 году планируют сделать минимум 250 операций по трансплантации органов и тканей, что почти в 2 раза больше чем в прошлом году.