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Княгиня Шарлен вернулась в Монако после многомесячного отсутствия

Княгиня Шарлен вернулась в Монако после многомесячного отсутствия

Князь Монако Альбер II и княгиня Монако Шарлен

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Монако приветствовало возвращение княгини Шарлен в княжество в понедельник после того, как она провела большую часть года на своей родине, в Южной Африке. Об этом информирует УНН со ссылкой на Instagram королевского дворца Монако.

Цитата

"В понедельник, 8 ноября, рано утром, Его Высочество принц Альбер II в сопровождении Ее Светлости принцессы Стефании, а также наследного принца Жака и принцессы Габриэллы встретили Ее Высочество принцессу Шарлин в княжестве Монако. Воссоединение, наполненное радостью и эмоциями", - говорится в Instagram королевского дворца Монако.

Детали

Княгиня Шарлен прибыла утром 8 ноября частным самолетом до Ниццы во Франции. Позже в сопровождении сотрудников двора, а также собаки, она отправилась в Монако на вертолете.

Дополнение

Княгиня Монако, провела в ЮАР шесть месяцев из-за недомогания, связанного с инфекционной болезнью носоглотки. Она перенесла несколько операций, последняя была сделана 8 октября.

Из-за столь длительного отсутствия княгини в СМИ начали появляться слухи о скандале, связанном с изменой ее мужа, однако оба это отрицали.

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Публикация вот Palais Princier de Monaco (@palaisprincierdemonaco)

Источник: УНН
Теги: Монако
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