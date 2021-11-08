Не успели оправиться от смога: ядовитая пена покрыла священную реку в Индии

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Одна из самых священных рек Индии покрыта ядовитой пеной, что усугубило беды жителей Нью-Дели, уже переживших сильный смог над столицей страны. Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Река Ямуна является одной из самых загрязненных водных путей в стране, но часть реки, которая протекает через центр Дели, покрылась белой пеной, что напоминает снег.

Правительство города возложило ответственность за образование пены на "тяжелые сточные воды и промышленные отходы", сброшенные в реку на прошлой неделе выше по течению.

Это не помешало нескольким индуистским верующим искупаться в реке, чтобы отметить "Чхат Пуджа", четырехдневный фестиваль вознесение молитв солнцу.

Загрязнение нарушило водоснабжение части города, по словам местных властей, которые не сообщили, сколько домохозяйств пострадало.

Индийские официальные лица давно обещали очистить Ямуну, но безуспешно, и появление ядовитой пены стала ежегодным.

В правительственном отчете от 2020 года говорится о том, что качество воды в реке за последние пять лет "критически ухудшилось".

Добавим

С прошлой недели Дели и его окрестности также были охвачены густым и опасным смогом.

Смог ухудшается сельскохозяйственными пожарами в близлежащих фермерских поселениях и шквалом фейерверков, устроенных жителями столицы в честь Дивали, несмотря на запрет их продажи.

Уровни вредных частиц PM 2,5 превысили в 16 раз все разрешенные границы в нескольких регионах страны.