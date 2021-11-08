Дворовая собака может не признавать мнение профессора: журналист раскритиковала слова Брыля о Голубовской

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В условиях постправды подрыв доверия может иметь фатальные последствия - так оценила слова израильского медика Бориса Бриля о ведущем украинском инфекционисте Ольге Голубовской журналист, нардеп 8 созыва Ольга Червакова, пишет УНН.

Цитата

“Я — никто, чтобы спорить с медиками, но одно должна все же сказать.

Сейчас украинские ковид-врачи имеют высокий уровень общественного доверия. И подрыв этого доверия может иметь фатальные последствия. В условиях постправды завтра любая дворовая собака скажет, что она не признает мнение профессора Голубовской лишь на том основании, что Борис Брыль написал о ней “она несет то, что несет". И этот нигилизм может очень пагубно кончиться", - написала Червакова на своей странице в Facebook.

Она также напомнила о том, что Голубовская инфекционист с 30-летним стажем.

“В адрес инфекциониста с 30-летним стажем, автора принятой в ЕС украинской госпрограммы лечения гепатита С, соавтора украинских ковид-протоколов понеслись обвинения уровня „преподаватель-студент“: она, мол, „не знает анатомии“, „назначаются тромболитики вместо антикоагулянтов“, и вообще, разбирается в медицине „меньше, чем рядовой израильский врач“”, — написала Червакова и пожелала чтобы ее пост увидел Бриль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Израильский врач из клиники на Троещине Борис Бриль пропагандирует Спутник V

Ранее УНН писал о том, что Борис Бриль, который позиционирует себя как успешный израильский врач, согласно открытым данным, является соучредителем клиники на киевской Троещине, вторым учредителем является гражданка Украины, занимающаяся кроме этого сдачей авто в аренду. Интересно, что она же подавала на регистрацию в Украине торговые марки IMMUNE COV и Virlaza — препарат разработки израильской компании LIBI PHARM (в которой, вероятно по счастливому стечению обстоятельств, Борис Бриль работает главным клиническим исследователем).

После публикации УНН, на сайте киевской клиники были сделаны изменения, а сам Бриль начал писать, что не принимает пациентов в Украине, хотя у журналистов есть основания сомневаться в том, что врач не проводит онлайн-консультации для украинцев.