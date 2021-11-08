Сирийская система ПВО перехватила израильскую атаку над Хомсом

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сирийская система ПВО перехватила израильские ракетные удары по объектам в ее центральных и прибрежных районах. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР и Reuters.

Детали

В заявлении сирийских военных говорится, что силам ПВО удалось сбить большую часть ракет.

Военные добавили, что двое военнослужащих были ранены и нанесен материальный ущерб.

Военные Израиля не комментировали сообщения об обстреле.

Государственные СМИ ранее сообщали, что ПВО перехватывала "вражеские цели" над сельской местностью вокруг города Хомс после того, как были слышны взрывы над Хомсом и прибрежным городом Тартус.

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Дополнение

Удары были нанесены на фоне увеличения сообщений о нападения Израиля на Сирию в последние недели.

В течение многих лет Израиль нанес сотни ударов по связанным с Ираном военным объектам в Сирии. Израиль признал, что он наносит удары по базам союзных с Ираном группировок, таких как ливанская боевая группировка "Хезболла".

Израиль заявляет, что иранское присутствие на его северной границе является "красной линией", и он неоднократно наносил удары по объектам, связанным с Ираном, и колоннам с оружием, предназначенным для "Хезболлы".