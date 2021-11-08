Золото, бриллианты и наркотики: португальских миротворцев подозревают в контрабанде

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Португальская полиция разоблачила преступную группировку, в которой якобы участвовали миротворцы ООН в Центральноафриканской Республике (ЦАР), которые используют военные самолеты для контрабанды золота, алмазов и наркотиков. Об этом информирует УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Детали

Полиция сообщила, что в течение дня более 300 инспекторов провели обыски почти в 100 домах по всей стране, чтобы собрать доказательства, связанные с расследованием под кодовым названием "Operation Myriad".

В заявлении Вооруженных сил говорится, что солдат, возможно, использовали в качестве курьеров для перевозки незаконных товаров из ЦАР в Португалию, и они узнали о таких подозрениях в декабре 2019 года.

Министр обороны страны Жоао Кравиньо заявил, что уведомил Организацию Объединенных Наций.

По данным португальской полиции "преступная сеть" имела международные связи и якобы занималась контрабандой незаконных материалов для отмывания денег.

В настоящее время арестованы десять человек, в том числе несколько бывших военных, которые, вероятно, предстанут перед судьей во вторник.

Добавим

Сотни португальских военных были направлены в ЦАР, богатую на золото и алмазы страну с населением 4,7 миллиона человек, за последние несколько лет в составе миротворческих миссий.

ЦАР погрязла в насилии после того, как в марте 2013 года власть захватила коалиция, состоящая преимущественно из мусульманских повстанцев, известная как "Селека".