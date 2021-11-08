В Германии уровень заражения коронавирусом достиг самого высокого пика с начала пандемии

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Уровень заражения коронавирусом в Германии вырос до самого высокого пика с начала пандемии. Врачи предупредили, что им придется отложить запланированные операции на ближайшие недели, чтобы справиться с потоком пациентов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Согласно данным Института Роберта Коха в понедельник, семидневный уровень заболеваемости - количество человек на 100 тысяч инфицированных за последнюю неделю вырос до 201,1, что выше предыдущего рекорда в 197,6 в декабре прошлого года.

Число подтвержденных случаев коронавируса возросло до 4 782 546 с 4 767 033 днем ранее. Число умерших возросло на 33 случая до 96 558 человек.

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Дополнение

Три немецкие партии, которые ведут переговоры о формировании коалиционного правительства договорились не продлевать чрезвычайное положение по всей стране.

Вместо этого, они представили поздно в понедельник проект закона, который внесет изменения в действующее законодательство, чтобы позволить такие меры, как обязательное ношение масок и социальное дистанцирование в общественных местах до марта следующего года.

Законопроект должен быть представлен нижней палате парламента Бундестага в четверг и проголосован на специальной сессии через неделю.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер ранее призвал к более решительным действиям в связи с новым пиком заболеваемости. Он призвал вновь предложить тесты бесплатно, центры вакцинации восстановить, а землям и федеральному правительству координировать свои стратегии.

Германия отменила бесплатное тестирование, чтобы стимулировать людей делать прививки.