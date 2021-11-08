В Азербайджане отмечают годовщину победы в Нагорном Карабахе

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Десятки тысяч человек прошли маршем по столице Азербайджана в понедельник, чтобы отметить годовщину победы страны в шестинедельной битве за Нагорный Карабах, информирует УНН.

Детали

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 8 ноября Днем Победы и празднования захвата азербайджанскими войсками стратегического города Шуша, что заставило Армению, через два дня после того, согласиться на перемирие при посредничестве России.

"Мы восстановили достоинство, - сказал Алиев. - Мы будем жить вечно как страна-победитель и как нация-победительница. Если какая-то сила в Армении косится на нас или будет выявлять реваншистские тенденции, она увидит наш кулак".

В рамках празднования, демонстранты и военные курсанты несли через столицу Баку огромный 440-метровый национальный флаг.

Дополнение

Нагорный Карабах находится в составе Азербайджана, но под контролем этнических армянских сил, поддерживаемых Арменией, с тех пор, как в 1994 году там закончилась сепаратистская война.

Военные действия вспыхнули в сентябре 2020 года, ознаменовали самую большую эскалацию конфликта за четверть века. За 44 дня ожесточенных боев, в которых погибли тысячи людей, азербайджанские военные разгромили армянские силы и двинулись в глубь Нагорного Карабаха.

В соответствии с соглашением, положившим конец конфликту, Азербайджану была возвращена значительная часть Нагорного Карабаха, а также требуется, чтобы Армения сдала все регионы, которые она удерживала за пределами сепаратистского региона. Россия прислала почти 2 тысячи миротворцев как минимум на пять лет для наблюдения за мирным соглашением.

Мирное соглашение отмечалась как триумф в Азербайджане, но спровоцировало месяца массовых уличных протестов в Армении против премьер-министра Никола Пашиняна, которого оппозиция обвиняла "в предательстве национальных интересов".

Добавим

Около 10 тысяч сторонников оппозиции собрались в понедельник в столице Армении Ереване, чтобы осудить правления Пашиняна.

Роберт Кочарян, бывший президент страны, который возглавляет оппозиционный блок Армении, раскритиковал Пашиняна за то, что он спровоцировал прошлогодние военные действия, что он назвал "непродуманной политикой", а затем упустил шанс на более раннее перемирие, которое могло бы помешать Азербайджанау получить контроль над большей частью Нагорного Карабаха.

"Правительство сделало все, чтобы проиграть войну", - сказал Кочарян на митинге.

Вице-спикер парламента Армении Ишхан Сагательян призвал к общенациональному движению сопротивления, чтобы помешать Пашиняну пойти на новые уступки Азербайджану, чего опасается оппозиция.