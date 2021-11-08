Дуда обсудил с Зеленским "Северный поток-2" и предстоящие двусторонние визиты

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Польши Анджеем Дудой. Во время разговора они обсудили проект "Северный поток-2" и ограничения для въезда для украинцев на фоне коронавирусной эпидемии, передает УНН со ссылкой на Офис президента.

Детали

Стороны обменялись мнениями о сложной ситуации на польско-белорусской границе. Глава Украинского государства проинформировал о ситуации безопасности на украинско-белорусской границе и тех мерах, которые осуществляются и будут приниматься для его надлежащей защиты.

“Северный поток— 2”

Особое внимание было уделено координации позиций сторон по противодействию проекту "Северный поток-2". Собеседники были единодушны в оценках “Северного потока — 2” прежде всего как угрозы безопасности и подтвердили непоколебимую настроенность на дальнейшее противодействие проекту.

“Это — в интересах энергетической безопасности Европы в целом”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Главы государств уделили отдельное внимание перспективным проектам сотрудничества в энергетической сфере, в частности по налаживанию альтернативных путей поставки газа.

Дополнение

Владимир Зеленский проинформировал Анджея Дуду о развитии ситуации безопасности на востоке нашего государства.

Отдельно Президент Украины коснулся вопроса обеспечения свободы передвижения в нынешних сложных эпидемических условиях. Он выразил убеждение, что для граждан Украины не будут введены дополнительные ограничения для въезда в Республику Польша.

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Глава Украинского государства отдельно затронул вопрос увеличения квоты разрешений для украинских автомобильных перевозчиков.

Лидеры договорились об обмене визитами и проведение ряда мероприятий, посвященных знаковым юбилейным датам украинско-польских отношений, — 30-летию признания Польшей независимости Украины, установление дипломатических отношений и подписания Договора о дружбе и сотрудничестве.