Киберполиция закрыла сайт, на котором торговали персональными данными 200 млн человек

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Правоохранители прекратили работу одного из крупнейших вебресурсов, где незаконно распространяли персональные данные граждан Украины, Молдовы, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Украины, передает УНН.

Цитата

“В результате совместных действий локализована и пресечена деятельность одного из крупнейших вебресурсов, где незаконно распространялись персональные данные около 200 миллионов человек, в том числе граждан Украины, Молдовы, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ. На сайте содержались сведения относительно номера телефона, фамилии, имени и отчества граждан, их места регистрации, а в отдельных случаях и информацию о предоставленных админуслуги, связанные с использованием транспортных средств”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что операция проводилась сотрудниками Департамента киберполиции совместно с работниками дознания Дарницкого управления полиции Киева и в сотрудничестве с представителями уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и международными партнерами из США, Молдовы и Германии пресекли факты нарушения защиты персональных данных с использованием автоматизированных систем и сети Интернет.

Добавляется, что профилактические мероприятия были направлены на выявление отдельных лиц и преступных групп, которые занимаются незаконным получением и распространением персональных данных граждан, баз данных, а также предприятий, учреждений и организаций, которые могут быть причастны к нарушению законодательства в сфере оборота персональных данных.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 182 (Нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование сейчас продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Дарницкая окружная прокуратура Киева.

Напомним

В Харькове разоблачили 17-летнего автора еще одной фейковой “Дії”.