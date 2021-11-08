Шахматы: украинский гроссмейстер торжествовал на престижных соревнованиях в Риге

КИЕВ. 9 ноября. УНН. 19-Летний киевский гроссмейстер Кирилл Шевченко стал победителем престижного блицтурнира "Мемориал Михаила Таля", который состоялся в Риге, передает УНН со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.

Детали

В настоящем марафоне, который состоял из 18-ти туров, принимали участие 120 шахматистов и шахматисток, среди которых почти 100 гроссмейстеров.

Наш земляк показал прекрасный результат — 14 очков из 18-ти возможных и единолично стал первым.

В тройку призеров также вошли: Фабиано Каруана (США) и Арджун Ерігаші (Индия) — по 13,5.

Результаты других украинцев следующие:

20. Антон Коробов — 11

22. Владимир Онищук — 10,5

28. Мартын Кравцов — 10,5

49. Юрий Криворучко — 9,5

57. Юрий Кузубов — 9,5

79. Андрей Волокитин — 8

85. Руслан Пономарев — 7,5

99. Мария Музычук — 7

111. Наталья Букса— 5,5.

Напомним

Черновицкий шахматист стал призером турнира в Бангладеше.