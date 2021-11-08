Шахматы: украинский гроссмейстер торжествовал на престижных соревнованиях в Риге
КИЕВ. 9 ноября. УНН. 19-Летний киевский гроссмейстер Кирилл Шевченко стал победителем престижного блицтурнира "Мемориал Михаила Таля", который состоялся в Риге, передает УНН со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.
Детали
В настоящем марафоне, который состоял из 18-ти туров, принимали участие 120 шахматистов и шахматисток, среди которых почти 100 гроссмейстеров.
Наш земляк показал прекрасный результат — 14 очков из 18-ти возможных и единолично стал первым.
В тройку призеров также вошли: Фабиано Каруана (США) и Арджун Ерігаші (Индия) — по 13,5.
Результаты других украинцев следующие:
20. Антон Коробов — 11
22. Владимир Онищук — 10,5
28. Мартын Кравцов — 10,5
49. Юрий Криворучко — 9,5
57. Юрий Кузубов — 9,5
79. Андрей Волокитин — 8
85. Руслан Пономарев — 7,5
99. Мария Музычук — 7
111. Наталья Букса— 5,5.
Напомним
Черновицкий шахматист стал призером турнира в Бангладеше.