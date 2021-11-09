1000 кустов конопли и 10 кг каннабиса: в Одесской области накрыли наркогруппу

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Более тысячи кустов конопли и около 10 кг подготовленной к продаже марихуаны обнаружили правоохранители во время задержания членов наркогруппировки на территории Одесской области. Как сообщает УНН со ссылкой на областную прокуратуру, преступная группа под управлением 42-летнего жителя Одесской области с начала 2021 года занималась сбытом наркотиков. Было налажено выращивание и обработку марихуаны для продажи.

Подпольную плантацию правонарушители обустроили на территории дома одного из организаторов группы в Ширяевском районе.

Организатор группы расфасовывал готовый наркотик в полимерные пятилитровые емкости и по 2-3 емкости перевозил в Одессу, где передавал их для дальнейшего сбыта. В поиске наркотиков принимали участие правоохранители и кинологи Одесской таможни. Собаки Фифа, Бакс, Шейла и Марсель обнаружили более тысячи кустов конопли и около 10 кг подготовленной к продаже марихуаны.

Деньги за наркотические средства клиенты перечисляли на банковские карты или лично передавали в руки правонарушителей.

Полицейские провели более 20 обысков, в ходе которых изъяли мобильные телефоны, банковские карты, все средства, более 1000 кустов конопли и около 10 кг высушенного и расфасованного каннабиса, веса и ZIP пакеты.

Организатору и двум членам группы сообщили о подозрении по ч. 2,3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств).

Решаются вопросы задержания и сообщения о подозрении другим участникам наркогруппировки. Продолжается досудебное расследование.