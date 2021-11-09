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Бразильский легионер завершил сотрудничество с "Шахтером"

Бразильский легионер завершил сотрудничество с "Шахтером"

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Нападающий Дентиньо распрощался с вице-чемпионом Украины "Шахтером". Контракт игрока подошел к завершению и он стал свободным агентом, сообщает УНН со ссылкой на сайт "горняков".

Детали

Бразилец пришел в клуб в 2011 году и уже в дебютной игре с “Оболонью” на “Донбасс Арене” забил свой первый гол. Дентиньо провел в команде 10 лет и завоевал с ней 16 трофеев — 6 чемпионств, 5 Кубков и 5 Суперкубков Украины. Он отыграл за “Шахтер” во всех турнирах 197 матчей, забил 29 мячей и вошел в топ-50 бомбардиров на протяжении всей истории клуба.

В этом сезоне Дентиньо провел семь поединков за Шахтер и забил два гола.

Дополнения

Трансферная стоимость футболиста достигает 1,5 млн. Евро. Ранее он успел поиграть за бразильский “Коринтианс” и турецкий “Бешикташ”.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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