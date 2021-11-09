Разумков считает, что "Слуги" очень эмоционально реагируют на создание его межфракционного объединения

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Народный депутат, экс-спикер парламента Дмитрий Разумков считает, что провластное большинство в Верховной Раде очень эмоционально реагирует на создание им межфракционного объединения “разумная политика”. Об этом он заявил в эфире программы “Дежурные по стране”, передает корреспондент УНН.

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“Межфракционных объединений действительно много в стенах ВР, но именно это вызвало такую бурную реакцию и в лоне большинства, и в Офисе Президента. Именно поэтому сегодня мы это обсудим. Я думаю что 25 это не конечная цифра мне почему-то кажется. Посмотрим. Мы же не собираем чтобы собрать количество людей, здесь надо идти по качеству. Я всегда считал, что надо подбирать людей по профессиональным принципам, по моральным принципам, по тем ценностям с которыми они идут и по внутреннему стержню который у них есть”, — рассказал Разумков.

Детали

По его словам, это те люди, которых не смог сломить ни Офис Президента, ни фракция.

“Именно эти люди поддержали меня, за что я им также очень благодарен во время голосования за мою отставку. А по поводу того мы посмотрим, о чем говорят коллеги, у меня такое, последнее время складывается впечатление, что они перепутали фракцию с больницей где работают офтальмологи. Все начали смотреть. Пусть занимаются своей работой, пишут хорошие законы и за них голосуют”, — сказал Разумков.

Он заметил, что все так начали смотреть, но сначала надо посмотреть на себя.

“Что ты делаешь? Как ты поступаешь? Это соответствует тому что от нас хотели видеть люди в 19-м году и о чем говорили многие в этой студии начинает рассказывать, что мы будем смотреть. Относительно коллег которые начинают что-то рассказывать о мандате. Сначала надо почитать законы, хотя бы иногда народным депутатом стоит посмотреть конституцию Украины, и почитать ее. Это полезно для дальнейшей их работы, а иногда это полезно чтобы потом странно не выглядеть во время тех или иных интервью”, — отметил Разумков.

Разумков подчеркнул, что если кто-то не устраивает тех, кто сегодня выступает, то могут написать заявление, выйти из парламента и действительно продемонстрировать, как нужно побеждать на выборах.

“Мне об этом не надо рассказывать. Я прошел одну компанию, я пришел вторую компанию и точно лучше некоторых из тех, кто сегодня дает интервью и выступает в этой студии знаю какими принципами шла “Слуга народа”, — добавил он.

Дополнение

Разумков опубликовал список из 25 нардепов, которые вошли в его межфракционного объединения “Умная политика”.

7 Октября Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности главы парламента. “За” отставку проголосовало 284 нардепа.

Ранее сообщалось, что решение о лишении Разумкова депутатского мандата могут принять на съезде партии “Слуга народа”.

Разумков в свою очередь заявлял, что обратится в суд, если его оставят мандата.