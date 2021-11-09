Глава Еврокомиссии призвала к расширению санкций в отношении Беларуси

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свете обострения миграционного кризиса на границах стран ЕС с Беларусью призвала страны-участницы Европейского Союза одобрить расширение санкций в отношении белорусских властей. Именно официальный Минск несет ответственность за “эту гибридную атаку”, заявила она в понедельник, 8 ноября, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Кроме того, Брюссель изучит возможность применения штрафных мер к “авиакомпаний из третьих стран, которые занимаются торговлей людьми”, — добавила фон дер Ляйен. “Беларуси следует перестать играть человеческими жизнями”, — подчеркнула председатель Еврокомиссии.

Заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас в последующие дни посетит страны происхождения мигрантов с целью убедиться, что их граждане “не попали в ловушку белорусских властей”. Кроме того, Брюссель вместе с ООН изучит вопрос безопасного возвращения мигрантов на родину при поддержке национальных властей.

Варшава закроет погранпереход “Кузница” на границе с Беларусью

Власти Польши распорядилась временно закрыть пограничный переход “Кузница” на границе с Беларусью. Мера вступит в силу в 7 часов утра 9 ноября. Пограничная служба Польши порекомендовала желающим попасть на польскую территорию воспользоваться пунктами в Тересполе и Бобровниках.

Тем временем власти Литвы направили военнослужащих к белорусской границе. Официальный Вильнюс изучит возможность введения в приграничном регионе режима чрезвычайной ситуации, сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Польша прекратила первую массовую волну нелегалов из Беларуси

Несколькими часами ранее большие группы мигрантов попытались прорваться на территорию Евросоюза через заграждения на польско-белорусской границе. Пограничникам и военнослужащим удалось остановить нелегалов, которые разбили лагерь в районе населенного пункта Кузнеца. В Госпогранкомитете Беларуси утверждают, что перед заграждениями на границе с Польшей находятся более 2 тысяч человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На границе Польши и Беларуси стрельба: белорусские пограничники заявили, что выстрелы были с польской стороны

Накануне стало известно, что Беларусь существенно увеличила количество авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск. По оценке спецслужб ФРГ, сейчас в Белоруссию ежедневно прибывают около 800-1000 мигрантов.

В конце мая белорусский правитель Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию Евросоюза. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, прежде всего в Литву, и был в Польшу. Европейский Союз обвиняет режим Лукашенко в намеренном провоцировании миграционного кризиса и организации переправки тысяч нелегалов к границам ЕС в ответ на санкции, которые Европа ввела против его режима.