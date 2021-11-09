На Буковине обнаружили 453 новых случаев коронавируса за сутки
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Черновицкой области за 8 ноября зафиксировали 453 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 111 024 случаев болезни. За последние сутки 243 человека выздоровело, 90 083 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 2 577 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1185 ПЦР-исследований и 1362 экспресс-тестов.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 3 088 501 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 72 557 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.