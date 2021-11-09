На Буковине обнаружили 453 новых случаев коронавируса за сутки

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Черновицкой области за 8 ноября зафиксировали 453 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.

Детали

Так, в целом на Буковине зафиксировано 111 024 случаев болезни. За последние сутки 243 человека выздоровело, 90 083 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 2 577 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1185 ПЦР-исследований и 1362 экспресс-тестов.