Россия единственная сторона, отвечающая за задержку встречи "нормаднской четверки" - Никифоров

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Нормандский формат является безальтернативной площадкой для проведения переговоров по мирному урегулированию на востоке Украины, и ответственность за задержку в продвижении переговорного процесса лежит на российской стороне. Об этом заявил спикер Президента Украины Сергей Никифоров в видеокомментарии, передает УНН.

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“Российская сторона остается единственной ответственной за задержку в нормандском формате. Украина же, Франция и Германия готовы к контактам на уровне министров и лидеров в ближайшее время. Мы считаем, что суть переговоров — получение результата. Если российская сторона настаивает, что итог должен быть известен до начала переговоров, это ставит под вопрос сам переговорный процесс. Призываем Москву сотрудничать. Донбасс ожидает мира, и Россия должна внести свой вклад в его достижения”, — отметил Сергей Никифоров.

Что было раньше

Глава МИД РФ ранее сообщил, что дата встречи министров иностранных дел стран “нормандской четверки” не определена, 11 ноября никаких встреч не будет.

Накануне в МИД РФ заявили, будто бы Париж и Берлин не отвечают на предложение РФ обсудить итоговый документ перед встречей в “нормандском формате”.

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