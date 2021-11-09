Новости: Спорт
9 ноября 2021, 02:50 • Сергей Куркович • 14910
Цуренко обыграла одну из ведущих теннисисток России на турнире в Австрии
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Киевлянка Леся Цуренко успешно прошла барьер первого круга основной сетки турнира WTA в австрийском Линце, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Детали
Цуренко нанесла поражение пятой сеяной россиянке Екатерине Александровой— 6:4, 7:6 (7:2).
Матч длился час и 39 минут за которые Цуренко реализовала 5 из 10 брейкпойнтов и выиграла в общей сложности 80 очков против 66 у оппонентки.
Стоит отметить, что в следующем раунде Цуренко сыграет против Алисон ван Эйтванк (номер 69 у WTA).
Дополнение
Наша Екатерина Козлова в параллельной встрече уступила в первом раунде основы турнира Синью Ванг— 6:2, 2:6, 3:6.
Источник: УНН
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