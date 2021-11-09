Цуренко обыграла одну из ведущих теннисисток России на турнире в Австрии

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Киевлянка Леся Цуренко успешно прошла барьер первого круга основной сетки турнира WTA в австрийском Линце, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Детали

Цуренко нанесла поражение пятой сеяной россиянке Екатерине Александровой— 6:4, 7:6 (7:2).

Матч длился час и 39 минут за которые Цуренко реализовала 5 из 10 брейкпойнтов и выиграла в общей сложности 80 очков против 66 у оппонентки.

Стоит отметить, что в следующем раунде Цуренко сыграет против Алисон ван Эйтванк (номер 69 у WTA).

Дополнение

Наша Екатерина Козлова в параллельной встрече уступила в первом раунде основы турнира Синью Ванг— 6:2, 2:6, 3:6.