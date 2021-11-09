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Украинка завоевала "золото" на престижных соревнованиях по стрельбе в Польше

Украинка завоевала "золото" на престижных соревнованиях по стрельбе в Польше

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Олимпийская чемпионка, трехкратная бронзовая призерка Олимпийских игр по пулевой стрельбе Елена Костевич стала обладательницей золотой медали на Кубке президента Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF), который проходил во Вроцлаве (Польша). Об этом информирует УНН со ссылкой на НОК Украины.

Детали

Украинская спортсменка показала лучший результат в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров. Костевич одержала победу в финале над Матильдой Ламоль из Франции, а также опередила китаянку Цзян Сансинь, которая стала бронзовым призером.

Подчеркнем, что на новый турнир, который называют неофициальным чемпионатом мира, были приглашены топ-12 стрелков мирового рейтинга в каждой категории.

Напомним

Костевич была одной из знаменосец на открытии Олимпиады в Токио.

Источник: УНН
Теги: спорт, стрельба
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