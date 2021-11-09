США призвали силы в Эфиопии начать переговоры о прекращении огня
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Правительство Эфиопии и все остальные силы страны должны начать переговоры о немедленном прекращении огня без предварительных условий. Об этом заявила в понедельник постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, выступая на заседании Совета Безопасности, передает УНН.
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По ее словам, враждебная риторика участников конфликта лишь усиливает насилие. “Настало время для правительства Эфиопии и всех других групп начать переговоры о немедленном прекращении огня без предварительных условий для поиска устойчивого пути к миру”, — сказала дипломат.
Она подчеркнула, что настал момент, когда необходимо сложить оружие. Томас-Гринфилд сообщила, что США отвергают обвинения в приверженности к одной из сторон конфликта. “Мы осуждаем насилие и нарушения прав человека со всех сторон”, — добавила она.
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Ситуация в Эфиопии
3 ноября Эфиопия объявила чрезвычайное положение — после того, как повстанцы из региона Тиграй заявили, что за последние дни захватили несколько городов и рассматривают возможность марша на Аддис-Абебу.
Власти Аддис-Абебы приказали жителям зарегистрировать оружие и подготовиться к защите своих районов. Правительства четырех из 10 регионов страны также призвали эфиопов взяться за оружие для борьбы с силами Тигра.
Оппозиционный альянс, сформированный во время встречи специального представителя США Джеффри Фелтмана с премьер-министром, на фоне призывов к немедленному прекращению огня и переговорам о прекращении войны, которая унесла жизни тысячи людей с ноября 2020 года. Премьер-министр также встретился с главой гуманитарной службы ООН Мартином Гриффитсом по поводу быстро нарастающего кризиса.
Боевики Тиграю приближаются к столице страны Аддис-Абебы, как сообщает Государственный департамент, а власти Эфиопии призвала военных ветеранов присоединиться к тому, что она сейчас называет “экзистенциальной войной”.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем заявлении призвал силы Армии освобождения Тиграя и Оромо “немедленно остановить текущее продвижение до Аддис-Абебы”. Он также призвал правительство Эфиопии прекратить свою военную кампанию, включая авиаудары в Тиграе, и мобилизацию этнических ополчений.