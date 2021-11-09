США призвали силы в Эфиопии начать переговоры о прекращении огня

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Правительство Эфиопии и все остальные силы страны должны начать переговоры о немедленном прекращении огня без предварительных условий. Об этом заявила в понедельник постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, выступая на заседании Совета Безопасности, передает УНН.

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По ее словам, враждебная риторика участников конфликта лишь усиливает насилие. “Настало время для правительства Эфиопии и всех других групп начать переговоры о немедленном прекращении огня без предварительных условий для поиска устойчивого пути к миру”, — сказала дипломат.

Она подчеркнула, что настал момент, когда необходимо сложить оружие. Томас-Гринфилд сообщила, что США отвергают обвинения в приверженности к одной из сторон конфликта. “Мы осуждаем насилие и нарушения прав человека со всех сторон”, — добавила она.

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