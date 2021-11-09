Американские сенаторы выдвинули новую инициативу по санкциям против "Северного потока - 2"

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Американские сенаторы от Республиканской партии вновь выступили с инициативой введения санкций против газопровода “Северный поток — 2”, предусматривающий, кроме прочего, рестрикции в отношении компании-оператора Nord Stream 2 AG. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте комитета по иностранным делам Сената Конгресса США, передает УНН.

Детали

Уточняется, что группа законодателей во главе со старшим республиканцем в указанном комитете Джимом Ришем (от штата Айдахо) на прошлой неделе предложила внести соответствующие изменения в оборонный бюджет США на 2022 финансовый год.

Согласно тексту поправки, инициативой предусмотрено, что не позднее чем через 15 дней после ее вступления в силу в рамках оборонного бюджета президент США должен принять ограничительных мер в отношении организаций и лиц, “ответственных за планирование, строительство и эксплуатацию “Северного потока — 2”. Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. Санкции также предусматривают запрет на въезд на территорию США, отказ в выдаче виз и аннулирование действующих виз, полученных лицами, связанными с проектом.

Цитата

“Пока администрация продолжает игнорировать двухпартийную волю Конгресса, мы продолжим продвигать законодательные инициативы, которые защищают наших союзников и интересы в Европе, одновременно противодействуя проектам вредоносного влияния Кремля”, — заявил Риш, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Дополнение

Палата представителей Конгресса США приняла свою версию оборонного бюджета на 2022 финансовый год в сентябре. К пакету законопроектов также вошла инициатива о санкциях против “Северного потока — 2”, аналогичная той, которую предложили сенаторы.

Одобрение оборонного бюджета одной из палат Конгресса не означает автоматического вступления в силу всех внесенных в него инициатив. Некоторые положения пакетов, принятых Сенатом и Палатой представителей, обычно разнятся. В связи с этим после утверждения обеими палатами своих версий оборонного бюджета созывается комиссия для согласования деталей двух проектов. Позже обе палаты должны проголосовать уже за единый документ, после чего он отправится на подпись главе государства. Весь этот процесс обычно длится до осени — начала зимы.

Напомним

В Конце октября в администрации американского президента пояснили, что президент США Джо Байден не менял мнения, что российский газопровод “Северный поток-2” является фактором нестабильности для Украины и Европы. Однако будучи не в состоянии помешать его достройке, администрация США обратила внимание на уменьшение негативных последствий его завершения.